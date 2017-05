Skøn markedsstemning hver fredag

FREDERIKSHAVN: Søren Vegeberg fra Elling er en mand med masser af ideer, og sidste år stod han bag en række loppe- og bagagerumsmarkeder på Rådhuspladsen i Frederikshavn.

I år har handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK indgået et samarbejde med Søren Vegeberg om at arrangere en række stemningsfyldte markedsdage i sommerperioden med premiere 23. Juni.

Det nærmest sydlandske tiltag afholdes i Frederikshavns midtby ved Fisketorvet, i Havnegade og på Skadiatorvet fra kl. 12.00-17.30 fredage frem til og med 4. August.

- På markedet lægger vi op til, at kræmmerne sælger antikviteter, retro-produkter, småmøbler, frimærker, hobbyartikler og "lopper" af god kvalitet. Vi præciserer, at salg af kopivarer vil blive afvist, siger handelschef Dan Kobberup.

Børn er også velkomne til at medbringe legetøj, bøger mv. og sælge ud af dette på en ministadeplads tilsvarende deres medbragte tæppe, og det er helt gratis.

- Det er vores ambition at skabe en hyggelig markedsstemning. Derfor håber vi, at flere foreninger og stadeholdere, som sælger grønsager, frugt, ost, specialiteter også vil deltage, siger Søren Vegeberg.

Der vil på udvalgte fredage være forskellige temaer, hvor byens mangfoldige foreningsliv kan deltage aktivt med netop deres foreningstilbud, herunder både sport, kultur og sundhed.

- Vi vil også gerne se politiske foreninger, som i valgåret har mulighed for at agitere for deres synpunkter og holdninger, som har til formål at skabe trivsel og udvikling i vores kommune, fortæller Dan Kobberup.

Stadepladser koster hundrede kroner for tre meter.

Mere information:

Søren Vegeberg: 31 21 26 25 / sogaard@sport.dk

Eller handelschef Dan Kobberup: 25 27 12 26