Skole renoveres for næsten syv millioner

SÆBY:Alt fra nye gulve til lofter. Nye facader, indvendige vægge, belysning og ventilation.

Elever og lærere på Sæbygård Skoleafdeling kan godt begynde at glæde sig.

20 klasselokaler bliver nemlig over de næste måneder renoverede fra top til tå, og inden vi skriver 2021 kan eleverne tage splinternye lokaler i brug.

Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi er godt i gang med det store renoveringsarbejde. Klasselokalerne får et flot kvalitetsløft og samtidig sikrer vi et langt bedre indeklima for lærere og elever, når vi skifter belysning, ventilation og akustiklofter. Et godt indeklima skaber gode forudsætninger for læring og trivsel, og er et vigtigt fokusområde på vores skoler, siger Bo Niebuhr, der er afdelingsleder i Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune.

På grund af corona-situationen har Ejendomscenteret fået mulighed for at fremrykke vedligeholdelsesopgaver for i alt 10 millioner kroner, der ellers først skulle løses i 2021.

Midlerne er særligt prioriteret til at sikre bedre indeklima i skolerne, og som en af de få skoler, der først nu får mekanisk ventilation i klasselokalerne, kan elever og lærere på Sæbygårdskolen se frem til et markant bedre arbejdsmiljø og indeklima.

I alt koster projektet 6,7 millioner kroner.

Totalrenovering i tre etaper

Klasselokalerne bliver færdigrenoverede i løbet af de næste måneder.

Første etape er allerede godt i gang, og består af otte klasselokaler, der er klar til eleverne i begyndelsen af oktober.

Til november står endnu seks klasselokaler færdige og lige omkring årsskiftet er de sidste seks klasselokaler klar.

Belysning udskiftes og indbygges i loftet, hvilket er optimalt i forhold til støv. Gulvbelægningen udskiftes til rengøringsvenligt linoleum. Privatfoto

- Selvom skolen er fyldt med håndværkere, der støver og støjer, og mange elever midlertidigt har klasselokale i faglokaler eller mødelokaler, klager vi bestemt ikke. For snart står nye, indbydende lokaler klar til os, og vi glæder os helt vildt til at tage dem i brug. Der er jo tale om en totalrenovering, og det betyder, at vi får et gevaldigt løft af det fysiske læringsmiljø. Og så ser vi meget frem til at få mekanisk ventilation i klasserne, for det har altid været en udfordring at få luftet tilstrækkeligt ud - særligt i vinterperioden, og vi ved, at luftkvaliteten har stor betydning for elevernes koncentrationen gennem skoledagen, siger Chris Holm Kramme, afdelingsleder på Sæbygård Skoleafdeling.

Ved vedtagelse af budget 2020 besluttede politikerne bag budgettet, at skolernes vedligehold skal have et særligt fokus.

Det seneste år har Ejendomscenteret været i gang med flere større renoveringsprojekter på skolen.

Der er udskiftet klimaskærm i form af vinduesfacader og sidste efterår kunne eleverne indvie et spritnyt og moderne madkundskabslokale.

Med de nye klasselokaler opnår Sæbygårdskolen et samlet og tiltrængt løft, der samtidig gavner indeklima og læringsmiljø.