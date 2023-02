Skoleleder skal sætte skub i kultur- og fritidsliv i Jammerbugt

JAMMERBUGT:Skoleleder, afdelingschef og formand for DGI Nordjylland.

Peter Otto Yde Thomsen har haft mange forskellige kasketter på i løbet af sit arbejdsliv, og 1. april kan han iklæde sig en ny, når han starter som chef for Kultur, Fritid og Landdistrikter i Jammerbugt Kommune.

I ansættelsen har Jammerbugt Kommune lagt vægt på, at den nye chef for kultur-, fritids- og landdistriktsafdelingen har ledelseserfaring og stor indsigt i foreningslivet, idrætten og folkeoplysningens kvaliteter, skriver Jammerbugt Kommune i en pressemeddelselse.

- Jeg er meget glad for, at vi med Peter får en erfaren leder med solidt kendskab til fritidsområdet og et stort nordjysk og landsdækkende netværk indenfor området. I Jammerbugt Kommune har vi høje ambitioner i forhold til udviklingen af hele kultur-, fritids- og landdistriktsområdet, og her kan Peter med sin erfaring og kompetencer bidrage til at indfri vores mål, siger Peter Albeck Laursen, direktør for Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Peter Otto Yde Thomsen er uddannet lærer og kommer fra en stilling som skoleleder på Mariagerfjord Idrætsskole. Han har 17 års ledelseserfaring og har tidligere været ansat som afdelingschef i DGI Nordjylland. Siden 2020 har han været formand for DGI Nordjylland.

Den 47-årige nordjyde, som bor i Aars, glæder sig til at starte i sit nye job i Jammerbugt Kommune.

- Jeg ser meget frem til at bidrage til udviklingen af hele kultur-, fritids- og landdistriktsområdet i Jammerbugt Kommune og glæder mig til at møde institutioner, ildsjæle, frivillige og lære hele kommunen at kende indefra, siger Peter Otto Yde Thomsen.