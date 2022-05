Skoler i to nordjyske kommuner får penge til et bedre indeklima

11 kommuner heriblandt Aalborg og Frederikshavn Kommune vil løfte skolernes indeklima med støtte fra Realdania.

Hver kommune får 400.000 kroner så de kan få lagt en plan for, hvordan indeklimaet kan forbedres på de lokale skoler.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Realdania.

Baggrunden er, at der er for meget larm og for lidt lys er et vilkår for mange skoleelever og medarbejdere i dag, mens der i over halvdelen af landets klasselokaler er for meget CO2.

Skolers indeklima 53 procent af klasserne overskred den anbefalede øvre grænse for CO2- koncentration. Dette er stort set samme resultat som ved tidligere målinger i 2009 og 2014.

Ventilationsformen havde markant betydning for luftkvaliteten. Klasser med et ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning havde bedre luftkvalitet end klasser, hvor lærere eller elever manuelt må åbne vinduer for at lufte ud.

Mindre rumvolumen pr. elev resulterede i højere CO2-koncentration. Luftkvaliteten afhænger således af, hvor mange elever der er samlet i et klasseværelse.

Eleverne oplevede signifikant mindre øjenirritation, hovedpine og træthed og de oplevede signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejdet, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud.

Eleverne lavede 6% færre fejl i en koncentrationstest, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud. Kilde: Masseksperimentet 2021 VIS MERE

Med støtte fra Realdania skal der over det kommende år tages et mere strategisk kig på indeklimaet på de lokale skoler og lægges en klar plan for, hvordan indeklimaet skal forbedres.

Tænk før du bygger nyt

- Kommunerne bruger hen over årene store milliardbeløb på at renovere og modernisere deres folkeskoler. Vi vil gerne inspirere flere af dem til også at indtænke forbedringer af indeklimaet, når de alligevel bygger om eller bygger nyt. For indeklima er svært. Det ved vi, efter at have arbejdet med området i en del år, forklarer Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania og hun fortsætter:

- Vi kan se, at mange kommuner har svært at identificere, præcis hvor de skal begynde, og hvor behovet er størst, når det drejer sig om en målrettet og strategisk indsats.

De 11 kommuner, der nu skal i gang med at sikre bedre luft, lys og lyd for de lokale skoleelever og medarbejdere er Frederikshavn, Aalborg, Skanderborg, Ringkøbing-Skjern, Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Glostrup, Gribskov, Hørsholm og København.

En såkaldt strategisk indeklimaplan, som de 11 kommuner nu skal i gang med at udarbejde, kan se vidt forskellig ud.

Screene hvert klasselokale

For indeklima er mange ting, og skoler og kommuner er forskellige. I nogle af de kommuner, der har været en del af Realdanias indsats, har man udviklet værktøjer, der kan screene hvert klasselokale og udpege både udfordringer og løsninger på dårligt indeklima. Andre steder har man arbejdet mere med adfærd og en ny og bedre brug af lokalerne.

- Det er vigtigt at forstå, at indeklima er mange ting. Det ser vi også i de 11 kommuners ansøgninger. Deres tilgange og fokus ift. skolernes indeklima er vidt forskellige, siger Anne Gade Iversen, projektchef i Realdania.

En skole er problemet, at der bliver for varmt i lokalet, når solen skinner ind ad vinduerne. På en anden skole kan det være nødvendigt at sætte et nyt ventilationsanlæg op, fordi det er den bedste måde at sikre frisk luft på. Andre steder er de måske særligt generet af larm i klassen og kan afhjælpe det ved at opsætte rumdelere, som kan være med til at dæmpe lyden.

- Gennem vores arbejde med skolernes indeklima har vi forsøgt at udvide værktøjskassen med al den nyeste viden og med de mange indeklimaløsninger, der findes i dag. Men før kommunerne griber til løsninger, skal de først have et overblik og en plan. Ellers risikerer de, at løsningerne bliver lappeløsninger – og dyrere end nødvendigt, siger Anne Gade Iversen.