FREDERIKSHAVN: Skolerne i Frederikshavn Kommune går nu fra at være inddelt i fire skoledistrikter til at bestå af ti skoler med hver sin skoleleder og hver sin bestyrelse fra 1. august 2023.

Det vedtog byrådet i Frederikshavn Kommune onsdag aften.

Beslutningen er taget efter afholdelse af dialogmøder og en høringsproces, hvor skolebestyrelserne, de faglige organisationer og offentligheden har haft mulighed for at komme med betragtninger og ønsker.

- Det er et enigt byråd, som har taget beslutningen på baggrund af en god demokratisk proces. Vi har lyttet til borgernes ønsker, og nu får vi en skolestruktur, som tager udgangspunkt i en stærk forankring i de forskellige lokalområder. Vi tror på, at det giver et lokalt engagement, som vil gavne børnene, siger borgmester Birgit S. Hansen (S).

Samme fysiske placering

De ti skoler får samme fysiske placering som hidtil. Der er altså ingen skoler, som skal lukkes, og ingen elever, der skal flyttes.

Her er en liste over de ti skoler. En skole kan dække over flere matrikler, men den har én og samme skoleleder:

Torslev Skole

Hørby og Dybvad Skole

Sæby, Sæbygaard og Stensnæs Skole

Frydenstrand Skole, Heldagsskolen og Modtagercentret

Nordstjerneskolen

Bangsbostrand og Gærum Skole

Ravnshøj Skole

Strandby Skole

Ålbæk Skole

Skagen Skole

Den nye skolestruktur træder som nævnt i kraft 1. august 2023, og i den kommende tid bliver bemandingen af skoleledelserne fastlagt.