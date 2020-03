Skoleskibet Danmark indstiller togt: Aflyser deltagelse ved OL

Skoleskibet Danmark har valgt at indstille den igangværende togt 107, og skibet har sat kurs mod Frederikshavn, hvor eleverne bliver afmønstret og sendes hjem. Det oplyser Martec i en pressemeddelelse, der udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark.

Ifølge Martec genoptages uddannelsen af eleverne på togt 107, når det igen bliver muligt. Dog sættes togt 108 i bero, som ellers skulle have gået til OL i Tokyo. Skibets kommende togter vil i den kommende tid blive revurderet.

Beslutningen er truffet med baggrund i et forsigtighedsprincip og ud fra en uforudsigelighed om den fremtidige udvikling i forhold til corona-udbredelse og forskellige landes reaktioner herpå.

Drerfor er det besluttet, at skibet ikke kan fortsætte som planlagt til Caribien via Gran Canaria. Det vurderes ikke realistisk at omlægge togtet til andre destinationer.

Eleverne ombord på togt 107 er i gang med den grundlæggende maritime uddannelse som ubefaren skibsassistent. En del af uddannelsen foregår ekstraordinært ombord på Skoleskibet Danmark på grund af det efterfølgende OL togt.

Hensigten var at sejle skibet til Caribien, hvorefter næste hold elever på togt 108 skulle sejle skibet videre til OL i Tokyo. I den nuværende situation vurderes det ikke længere muligt at få logistikken til at hænge sammen og OL toget kan således desværre heller ikke gennemføres som oprindeligt planlagt.