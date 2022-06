Skrotter sommerhusplan i Hulsig

Muligheden for at udlægge nye sommerhusgrunde ved Kæruldvej i Hulsig, tæt ved Kattegatkysten, er lukket.

Det siger formanden for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn, Peter Nielsen (S).

Kommunen har haft afklarende drøftelser med Bolig- og Planstyrelsen, efter en afgørelse i Planklagenævnet kom på tværs af kommunens og en grundejers planer om op til 35 nye, store sommerhusgrunde ved Kæruldvej.

Normalt kan der slet ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Men en mulighed opstod, da Løkke-regeringen åbnede for omplacering af sommerhusområder. Kommunerne skulle inddrage stort set samme antal ubebyggede sommerhusgrunde, som de kunne få lov at ny-udlægge.

I Bratten og Lodskovvad nord for Frederikshavn ligger to ubebyggede sommerhusområder, som ejerne var interesserede i at få tilbageført til landzone, og i Hulsig var ejeren af marken ved Kæruldvej interesseret i at udlægge sin jord til sommerhuse.

"Byttehandlen" kunne være faldet på plads, hvis ikke sommerhusejere i grundejerforeningen Starholm Ejerlav i Hulsig havde klaget til Planklagenævnet - bl. a. med henvisning, til at tranerne på Hulsig Hede fouragerer på marken ved Kæruldvej.

Nævnet gav grundejerforeningen medhold, og med nævnsafgørelsen bortfaldt forudsætningerne for at medtage området i et nyt landplandirektiv om udlæg nye sommerhusområder.

De to gamle sommerhusområder ved Bratten og Lodskovvad bliver derimod ført tilbage til landzone, og direktivet indebærer også, at hotellejligheder i Niels Skiverens Gård i Skiveren og Højengran i Gl. Skagen kan få status som sommerhuse.