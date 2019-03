Skrottyve taget på fersk gerning

SÆBY: En vaks bilist ringere fredag aften til politiet for at sige, at anmelderen kørte bag ved en sølvgrå Ford Transit varevogn, som vedkommende var sikker på var på vej væk fra et indbrud på Energivej i Sæby.

En patrulje fik standset varevognen ved Grindsted lidt nord for Vodskov, hvor to mænd i starten af 30'erne blev anholdt. Det vidste sig nemlig ganske rigtigt, at bilen var fyldt med skrot, der var blevet stjålet fra en virksomhed i Sæby.

De to mænd er fra Hinnerup lidt nordvest for Aarhus og udover tyveriet af skrot, så viste det sig også, at der var en forsikringssag på bilen - uden at det helt lykkedes for bejtentene på stedet at finde ud af, hvem der rent faktisk ejer den, idet den er blevet handlet mange gange på kort tid.