Skru så ned: Dæmper på festen i Skagen

Der bliver festet igennem, ofte til langt ud på natten, når turister i de kommende måneder invaderer Skagen.

Sådan var det også sidste sommer.

- Der var mange turister i Skagen og lidt mere party end normalt, siger formanden for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn. På grund af corona kunne mange jo ikke rejse til udlandet, Peter Nielsen (S).

I år vil Frederikshavn Kommune sammen med politiet og interesseorganisationer i Skagen forsøge at skrue ned for lydniveauet i byen i sommermånederne. Det sker med en handleplan for "en god sommer i Skagen", som skal forebygge konflikter mellem feststemte turister og restauratører på den ene side og støjplagede naboer på den anden.

Sidste sommer indløb der syv klager til kommunen over restauranter, som spillede for høj musik. En af klagerne var fra en beboerforening.

Kommunen har haft møder med interesseorganisationerne, herunder foreningen Musik i Skagen, og her haft fokus på, at restaurationsforskriftens regler om udendørs musik ved restauranter bliver overholdt.

En anden generende støjkilde er privates brug af soundbokse i sommerhuse og på offentlige områder.

Peter Nielsen fortæller, at politiet i maj vil forestå en vandring i byen sammen med repræsentanter for foreninger og interesseorganisationer bl. a. med henblik på at vurdere, om der skal opsættes forbudsskilte mod høj musik, så politiet kan sanktionere overtrædelser.

Der er ikke længere politistation i Skagen, men politiet vil i lighed med sidste år bestræbe sig på at have en patruljevogn i Skagen døgnet rundt i højsæsonen, og politiet låner lige som sidste sommer et lokale ved havnekontoret til afhøringer og enkel sagsbehandling.

Havnekontoret er døgnbemandet, og personalet her får et direkte nummer til politifolk på vagt for ikke at havne i kø på 114, hvis der er optræk til uro i området.

Kommunen vil desuden sørge for flere mobile toiletter og for ekstra renholdelse i midtbyen.

Til efteråret vil kommunen lave en evaluering af indsatsen for "en god sommer i Skagen".