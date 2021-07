Skuffelsen var stor i Østervrå - men de heppede til det sidste

ØSTERVRÅ:Der blev stille i Østervrå, da slutfløjtet lød og det danske landshold tabte EM-semifinalen mod England med 2-1.

Østervrå brød ud i sorg, da slutfløjtet lød. Foto: Claus Søndberg.

Mørket faldt på i Østervrå, og det samme skete i landskampen. Tiden løb ud og slutfløjtet lød, hvilket betød forlænget spilletid og eventuel straffesparkskonkurrence. Følelserne sad helt uden på tøjet. Hvis der var nervøsitet i kampens ordinær spilletid, så blev den ikke blevet mindre.

Og det skulle heller ikke blive bedre. Dommeren dømte straffespark til England, som scorer til 2-1. Nervøsiteten, der før handlede om at holde stillingen eller en dansk scoring, blev erstattet med frygten for ikke at score et altafgørende mål. Det kunne ses i alles ansigter, at de var både skuffede, kede af det og endnu mere nervøse.

De deltagende ved storskærmsarrangementet onsdag aften heppede til sidste fløjt, men det blev desværre ikke til nogle vild jubel og glæde. Alligevel kunne man se, at det var nogle stolte danske fans, der forlod Østervrå stadion.

De havde også ekstra god grund til at være stolte. Deres egen lokale fodboldspiller Joakim Mæhle har haft et suverænt EM, som ikke vil blive glemt foreløbigt på trods af den manglende finaleplads.