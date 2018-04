Skuffet Svendsen: De var gode

BADMINTON: For andet år i træk var Team Skælskør/Slagelse (TSS) for stærke for Vendsyssel Elite Badminton (VEB) i semifinalen om DM-guldet for hold.

Efter 3-3 i den første dyst vandt TSS torsdag aften returmødet i Skagen med 4-2.

- Det er klart, at jeg er sindssygt skuffet lige nu. Vi havde håbet på en finaleplads, og jeg synes også, vi havde mulighederne. Men vi må også erkende, at de har et verdensklassehold. Jeg synes ikke, man på nogen måde kan pege fingre af vores indsats. Vi gav alt og spillede nogle gode kampe, men det rakte ikke, lød det efter kampen fra VEB-singlen Victor Svendsen, der selv bidrog med en sejr i sin kamp, da kan slog Kalle Koljonen i to sæt.

VEB kan nu se frem til en bronzekamp mod Højbjerg, og det glæder Victor Svendsen sig til.

- Vi får hjemmebane i Arena Nord, så det skal nok blive en fed kamp. Vi går efter at nappe bronzen, sagde han.