Skydebane vil gerne udvide: Kræver kæmpe-store jordvolde

ØRTOFT:Jagtforeningerne bag den omstridte flugtskydningsbane Jagtcenter Nord på Dyrhedenvej ved Ørtoft vil gerne udvide, så anlægget også kan benyttes til riffelskydning.

Det kræver anlæg af 15 meter høje og op til 62 meter brede jordvolde, som både skal reducere støjen hos naboer og tjene til at øge sikkerheden.

Nu kommer et lokalplanforslag, som skal give mulighed for udvidelsen, ud i offentlig høring.

Der har tidligere været støjklager over skydebanen, og naboer er bekymrede for, at udvidelsen vil medføre endnu større gener.

Dels fordi det er nyt med riffelskydning på banen, men også fordi den ny lokalplan lægger op til, at der må skydes på banen i en større del af året.

Hidtil har der været forbud mod at benytte skydebanen i marts/april og september/oktober.

Jægerne anser miljøgodkendelse af banen som en formsag efter anlæg af de høje volde. Støjen reduceres, og beregninger viser, at støjgrænserne er overholdt med stor margen.

- Jægerne får bedre forhold, og samtidig får vi mere miljø. Det er ren win-win, har formanden for Jagtcenter Nord, Per Lindegaard, tidligere udtalt til Nordjyske.

Banen ejes af jagtforeningerne i Sæby, Øretoft, Præstbro og Østervrå, men benyttes af jægere fra store dele af landet.