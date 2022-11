Slagtilbud: Her får du seks paller træpiller med i købet

ØSTERVRÅ:Fra at have levet en lettere anonym tilværelse i årevis, er ordet træpiller pludselig trådt ind i rampelyset - det skyldes naturligvis de stigende energipriser, men også skriverier om brådne kar i branchen, som reklamerer med tilbud, der er for gode til at være sande.

Hos EDC Lars Jensen i Sæby har man dog et slagtilbud, der holder vand: Blandt flere andre boliger har mægleren en ejendom på Kirkholtvej ved Østervrå til salg for den nette sum af 1.698.000 kroner.

Og med boligen følger cirka et års forbrug af træpiller - nemlig seks paller.

Det fremgår både af den seneste udgave af Lokalavisen samt den lokale EDC-side.

Træpiller er det nye sort ...

De seks paller træpiller har en værdi af omkring 30.000 kroner - tiden vil vise, om det er nok til at få fyret boligen af ...

Tilbuddet er dog ikke helt så spektakulært, som da en familie syd for Hirtshals forsøgte at skyde deres million-villa ved at smide deres Tesla og alle møblerne med ind i handlen som bonus.