Slange dukkede op i villahave - her er den nu

FREDERIKSHAVN:Det var en noget usædvanligt fund, en mand gjorde i sin villahave på Koktvedvej i Frederikshavn onsdag eftermiddag: Pludselig opdagede han en næsten én meter lang slange.

Slangen er sandsynligvis stukket af og havde snoet sig frem til villahaven.

Manden ringede til politiet, som tilkaldte slangetæmmer Peter Løve Mark fra Aars.

Hverken politi eller slangetæmmeren ved, hvem slangens rette ejer er. Så foreløbig har Peter Løve Mark taget slangen med hjem og anbragt den i et karantæne-terrarie.

- Ikke så meget ballade

- Det er en amerikansk tyresnog. Den er meget fredelig. Der er ikke så meget ballade med dén, bemærker slangetæmmeren.

Han kan se, at slangen bestemt ikke mangler føde:

- Der er ingen tvivl om, at den lige havde fået noget at spise, en rotte eller fugl, konstaterer Peter Løve Mark.

Hvem ejer denne slange fundet i et villakvarter i Frederikshavn?. Det vil politiet gerne vide. Foto: Nordjyllands Politi

En amerikansk tyresnog kan blive op til 2,4 meter lang, men den her er "kun" knap 90 centimeter.

Alligevel kan den måske se skræmmende ud, men der er ingen grund til frygt.

- Den har tænder, men ikke med gift i. Tænderne bruger den til at holde fast i sit bytte, forklarer slangetæmmeren fra Aars.

Kommer næppe langvejs fra

Han er overbevist om, at slangen har været holdt i fangenskab i nærheden af villaen på Koktvedvej 42 i Frederikshavn, men pludselig så sit snit til at stikke af.

- Slangens ejer skal nok findes indenfor en radius på omkring 150 meter fra villahaven, hvor den blev fundet, vurderer Peter Løve Mark.

Manden fra villahaven har været rundt for at spørge naboer, om de manglede slangen - men det gjorde de ikke.

Derfor har politiet nu efterlyst slangens rette ejer, og det samme har slangetæmmeren på sin Facebook-side.

Ring til politiet

Det er langtfra første gang, der findes undslupne slanger i Nordjylland, men det er blevet mere sjældent.

- Det er nok et års tid siden, Nordjyllands Politi sidst har tilkaldt mig for at hente en slange, siger Peter Løve Mark.

Tidligere kunne det være helt op til 15 gange om året.

Slangetæmmeren fra Aars er sikker på, at mange private fortsat har slanger hjemme, men de er blevet bedre til at passe på, at slangerne ikke stikker af.

Hvis man mangler den undslupne tyresnog i Frederikshavn, kan man ringe til Nordjyllands Politi på telefon 114. Og oplyse journalnummer 5100-61890-00947-22.

Eller man kan kontakte slangetæmmeren i Aars.