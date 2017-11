Slut med nedskæringer i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: De mindste og de ældste får det i hvert ikke værre i Frederikshavn kommune - uanset hvem, der vinder valget.

For på de områder kan der ikke skæres mere, lød meldingen fra ti enige politikere, der var linet op til valgtræf på biblioteket i kommunens største by, hvor et par hundrede - mange med partibogen i orden - var mødt op.

For de sidste år har været hårde i landets nordligste kommune, hvor der har været skåret hårdt for at få rettet op på en økonomi, der var i en så dårlig forfatning at kommunen var tæt på at blive sat under administration af staten. I den nuværende byrådsperiode er der blevet sparet flere hundrede millioner og nedlagt 400 stillinger, men nu stopper nedskæringerne på de to kerneområder, lovede det ti m/k store politikerpanel.