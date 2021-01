Smitten går frem flere steder i Frederikshavn Kommune - se kortet her

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune udgiver på alle hverdage et kort over antallet af smittede i kommunen. Bemærk, at det er antallet af smittede - ikke antallet af smittede pr. indbygger. Derfor vil tallet ofte være højest i de tættest befolkede dele af kommunen.

De seneste syv dage har man rapporteret 145 bekræftede tilfælde af coronavirus i Frederikshavn Kommune. Det svarer til et incidenstal på 243,5.

Hvad er incidenstal? Incidenstal angiver antal smittede per 100.000 indbyggere VIS MERE

På det nye kort kan man se, at smitten stiger i Skagen og Ålbæk sammenlignet med det kort, som blev udgivet mandag .

Ved at trykke på denne tekst kan du se kortet på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Tilsvarende falder tallene en anelse i Sæby, hvor det på gårsdagens kort fremgik, at der var 28-34 smittede.

I området omkring Nielstrup, Øster Holmen, Elling og Strandby stiger smitten fra 7-13 smittede til 14-20.

Også Abildgård sogn rykker et nøk op på listen. Her var der 21-27 smittede på gårsdagens kort, det er nu 28-34.

Herunder kan du læse, hvordan smitten fordeler sig fordelt på sognene i kommunen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Sådan fordeler smitten sig i Frederikshavn Kommune - 29/12 - 4/1 0 smittede: - Hulsig - Jerup - Kvissel - Karup - Hørby - Thorshøj 1-6 smittede: - Voerså - Lyngså - Præstbro - Dybvad - Brønden - Østervrå - Syvsten - Understed - Vangen - Haldbjerg - Gærum - Åsted - Ravnshøj - Skærum 7-13 smittede: - Skagen - Ålbæk - Kilden I området: - Nielstrup - Øster Holmen - Strandby - Elling 14-20 smittede: - Bangsbostrand 21-27 smittede: - Sæby 28-34 smittede: - Abildgård VIS MERE

Tallene stammer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som alle ugens hverdage sender opdateringerne ud til kommuner i landet.