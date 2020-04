Smittespredning skal undgås: Ingen varer på gågaden i Skagen

SKAGEN:Fra på lørdag bliver der ikke udstillet varer i gågaden i Skagen. Det sker for at undgå yderligere smittespredning.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tiltaget er en aftale der er truffet efter en dialog mellem Nordjyllands Politi, Frederikshavn Kommune, Skagen Handelsstandsforening og Turisthus Nord om netop gågaden i Skagen.

Konkret er der tale om forretninger på et stykke af Sct. Laurentii Vej, på Havnevej og et stykke af Skråvej. Aftalen er, at butikkerne ikke vil udstille deres varer ol. ude foran butikken for at undgå, at for mange klumper sig sammen på gaden. Butikkerne har dog stadig mulighed for at opsætte ét reklameskilt.

Og vicepolitiinspektør John Henriksen fra Nordjyllands Politi er tilfreds med denne aftale, fordi handelslivet igen viser, at de tager et medansvar for den alvorlige situation, samtidig med at de får mulighed for at drive deres forretning i takt med, at samfundet gradvist genåbner sig.

- Ved ikke at tillade udstilling af varer i gågaden sikrer vi – så vidt det er muligt – bedst mulig plads og luft omkring de borgere, der befinder sig i gågaden. Samtidig motiverer dette ikke nogen til at stoppe op og se og mærke på varer med risiko for ikke at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand, siger vicepolitiinspektør John Henriksen ved Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Skilte og øget patruljering

1. maj 2020 opsætter Frederikshavn Kommune skiltning i og omkring gågaden, der gør opmærksom på reglerne, og at man skal undgå at forsamle sig i større grupper.

- Vi har sat initiativerne i værk for at hjælpe borgerne, de handlende og forretningsindehaverne til at overholde de gældende retningslinjer, understreger vicepolitiinspektør John Henriksen fra Nordjyllands Politi, der tilføjer, at hensigten også er at undgå, at politiet må udstede et decideret opholdsforbud, hvis folk kommer til at stimle for tæt sammen.

Derfor har politiet også generelt i politikredsen massivt øget sin patruljering, hvilket betyder, at politiets patruljetjeneste jævnligt vil føre tilsyn med gåden i Skagen og påse, at reglerne overholdes.

Foreløbigt gælder aftalen frem til d. 10. maj 2020.