Jonas er med i "Landmand søger Kærlighed" - han er spændt på, om han får nogen breve

Tirsdag aften kan man på tv se Jonas Aagreen Larsen fra Østervrå i ”Landmand søger Kærlighed” - i det afsnit, hvor det skal afsløres, hvor mange interesserede kvinder, der har skrevet et brev til ham.

Det oplyser TV2, som står bag tv-programmerne, på deres hjemmeside.

- Hos Jonas er det blevet tid til, at Lene Beier kommer forbi med breve, hvilket han er meget spændt på, for er der overhovedet nogen, der har skrevet til ham?, skriver de

Det er andet afsnit i årets sæson af programmet, hvor i alt seks landmænd deltager.

Nordjyske besøgte tidligere på året Jonas Aagreen Larsen - det var før programmet begyndte at blive optaget, hvor der var lavet præsentationsvideoer af de deltagende landmænd, som lå på nettet, og hvor interesserede havde chancen for at skrive.

- Jeg er selvfølgelig spændt på, om der kommer nogen. Det kan jeg godt gå og have lidt mavepine over. Det ville være frygteligt, hvis man skal sidde der, og så er der ikke nogle breve, sagde Jonas Aagreen Larsen dengang.

Hvordan det går med det vil altså blive afsløret for seerne tirsdag aften.

Programmet kan ses 16. august klokken 19.55 til 20.45 på TV2.