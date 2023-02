Snart må du godt igen: Parkering i skillerabatter bliver igen lovligt i denne kommune

FREDERIKSHAVN:Først måtte du godt. Så måtte du ikke. Det skabte en del debat, da Færdselsloven blev skærpet 1. maj 2022 - og det blev ulovligt at parkere i skillerabatter i byerne.

Men snart må du igen standse eller parkere i skillerabatter i tættere bebyggede områder i Frederikshavn Kommune, for eksempel på villaveje. Det besluttede Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune for leden.

Udvalget har vedtaget en opdatering af en lokal bekendtgørelse, der igen gør det muligt at standse eller parkere i skillerabatter i tættere bebyggede områder. Det har ellers været ulovligt efter en skærpelse i Færdselsloven sidste år.

Skillerabatter er de rabatter, som adskiller kørebanen fra fortov eller cykelsti. Sidste år blev det ulovligt at standse eller parkere i den type rabatter i tættere bebyggede områder, efter en skærpelse i Færdselsloven.

Ifølge Færdselsloven er det muligt at lave lokale undtagelser, og det har Frederikshavn Kommune også tidligere benyttet sig af. Men med sidste års skærpelse af Færdselsloven har en opdatering af en lokal bekendtgørelse været nødvendig.

- Vi har vedtaget en opdateret lokal bekendtgørelse for at gøre det nemmere at parkere for de borgere, som bor på veje, der har skillerabatter. Det er jo typisk villaveje, som kan være smalle, og ved at parkere i rabatterne i stedet, så generer man også trafikken på kørebanen mindre, siger Karsten Thomsen, der er formand for Teknisk Udvalg.

Man må dog vente lidt endnu på at standse eller parkere i skillerabatten.

Bekendtgørelsen træder nemlig først endeligt i kraft, når den bliver offentliggjort. Det vil ske både på Vejdirektoratets og på kommunens hjemmeside, formentlig inden for en uges tid.

Ud over muligheden for at standse og parkere i skillerabatter indeholder den opdaterede bekendtgørelse også en række andre bestemmelser omkring parkering i byerne.