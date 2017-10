Socialudvalg: Vi har ikke sparet på bofællesskaber

FREDERIKSHAVN: Efter flere dage med hård kritik af forholdene på Frederikshavn Kommunes bofællesskaber har Socialudvalget i Frederikshavn Kommune på et møde onsdag fået en gennemgang af budget og økonomi for Bofællesskaberne. Udvalget fastholder, at der ikke er sparet på Bofællesskaberne i 2017.

"Bofællesskaberne skal som alle andre driftsområder i Frederikshavn Kommune overholde sit budget. I bestræbelsen på at sikre budgetoverholdelse i Bofællesskaberne har det været nødvendigt at lave ændringer i vagtplanlægningen, men det har ikke ændret det samlede timeforbrug", skriver udvalget i en pressemeddelelse. Det sker for "at sikre en højere grad af fleksibilitet af hensyn til borgernes behov og for at give medarbejderne bedre mulighed for at bytte vagter". Fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne (SL) Kathja Ryom bekræfter, at der ikke er sket reduktioner i Bofællesskaberne i 2017. Omlægning af arbejdstiderne vil Katja tage op til drøftelse i MED-udvalget, skriver formand Jørgen Tousgaard og næstformand Pia Karlsen på vegne af socialudvalget.