Sømænd i slåskamp: Mand fængslet for at stikke fire gange med kniv

FREDERIKSHAVN:Natten til søndag udviklede en slåskamp ombord på et udenlandsk skib ud for Frederikshavn sig dramatisk, da en af de involverede blev stukket med kniv fire steder på kroppen.

Offeret blev bragt til lands i en gummibåd, som havde sejlet de omkring fire kilometer fra skibet ind til Frederikshavn.

Vagtchefen fra Nordjyllands Politi oplyste efterfølgende, at man først fik oplyst, at offeret havde skåret sig i hånden med en kniv, men at det viste sig at være langt mere alvorligt. Derfor blev skibet beordret til kaj. Her blev gerningsmanden anholdt.

Gerningsmanden viste sig at være en 31-årig mand fra Filippinerne, og sagen endte allerede tirsdag, hvor en hurtig etableret retssag blev ført ved Retten i Hjørring.

- Den 31-årige erkendte at have stukket med kniv. Han fortalte i retten, at han først blev slået tre gange med knytnæveslag, og der mener vi, er rigtigt. Han fortalte, at det var derfor, han efterfølgende stak offeret med kniven, fortæller anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Offeret, der ligeledes er en udenlandsk sømand, blev syet fire steder. Det værste sted var et knivstik i brystet, som var cirka syv centimeter langt.

- Han er udskrevet og afgav også forklaring i retten, oplyser anklageren.

Den 31-årige filippinske sømand blev idømt tre måneders fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark i fire år.

- Han ankede ikke dommen, siger Torben Kaufmann tirsdag aften efter sagen var afsluttet ved 19-tiden.