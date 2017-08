Søn sigtet for at sætte ild til hus med sovende far

FREDERIKSHAVN: En 34-årig mand skal tirsdag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor han er sigtet for at have sat ild til sit eget hus, hvor han boede med sin far, mens faren lå og sov.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Det var en nabo der opdagede branden på Ærøvej i Frederikshavn fredag i sidste uge omkring klokken 23.30. Naboen ringede 112 og forsøgte at slukke ilden med en haveslange.

Den 34-årige søn befandt sig uden for huset, og det var en røgdykker fra Nordjyllands Beredskab, der fik reddet faren ud af huset, fortæller Thomas Klingenberg.

Det lykkedes dog ikke at redde familiens hund, der døde i branden.

De efterfølgende tekniske undersøgelser viste, at branden var påsat og efterforskningen førte til, at den 34-årige søn blev anholdt mandag.

Den 34-årige er sigtet efter paragraf 180 i straffeloven, som er den alvorlige bestemmelse om brandstiftelse, hvor strafferammen er fængsel på livstid.