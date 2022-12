Solopgang i soveposen - sådan skal oplevelsen nu gøres endnu bedre på særlig plet

SÆBY:Fem kilometer syd for Sæby ligger Professorens Plantage, der ligger mellem havet og Solsbækvej. Det er et eldorado for dyr, planter og besøgende - og inden længe bliver det endnu federe at besøge stedet.

I den syd/østlige del af plantagen finder man en bålplads og en høj shelter med udsigt over klitheden og havet mod øst. Her kan overnattende gæster opleve intet mindre end en solopgang direkte fra soveposen. Shelteren blev opført i 2009 og har siden være populær blandt gæster, der gerne vil overnatte i det fri.

Fra mandag 5. december er arbejdet begyndt med at forbedre oplevelsen i området: Her begynder opførelsen af to nye shelters, som bliver placeret syd for den nuværende shelter. De får et klassisk udseende, som kendes fra andre shelterpladser.

Den nuværende shelterplads i plantagen.

De nye shelters bliver til med hjælp fra en ekstrabevilling til rekreative tiltag i naturen, som blev vedtaget i Frederikshavns Kommunens budgetaftale for 2022-2025.

Historien om Professorens Plantage Navnet Professorens Plantage stammer fra den tidligere ejer og tyske professor Walter Engel. Walter Engel var fast sommergæst i Sæby og forelskede sig i de store åbne klitområder syd for byen. Han opkøbte store arealer i 1940’erne og plantede dem til med fyr og gran. Med tiden groede det hele op til en plantage, der dengang fik navnet Solsbæk Plantage. I 1958 solgte han plantagen til Dronninglund Storskov. Den blev efterfølgende solgt til Sæby Købstadskommune i 1969 med henblik på rekreativ udvikling og udstykning af sommerhuse. Sådan er det stadigvæk. Frederikshavn Kommune sikrer fortsat rekreative muligheder for de mange besøgende og faste brugere. Frederikshavn Kommune VIS MERE

Naturen i Professorens Plantage byder på oplevelser hele året rundt. Der findes en fast bestand af rådyr i skoven, samt egern, ræv, grævling, mår og brud (dværgvæsel). Derudover er der en lille bestand af agerhøns. Når temperaturen stiger er den lysåbne skov og hede også levested for stålorme, markfirben, skovfirben og hugorme.

Stranden og havet ud for Professorens Plantage er også fuld af liv. De lavvandede områder og bassinerne mellem revlerne er levested for en lang række smådyr, som børsteorm, muslinger og rejer, fugle og fiskearter. Smådyrene og fiskeynglen lokker større fisk som skrubber, pighvar, tunger og havørred ind på det lave vand.