Solouheld på E45: To personer kørt på hospitalet

SÆBY: To personer er kørt på hospitalet, efter der tirsdag klokken 14.19 skete et solouheld på E45 i sydgående retning mellem Sæby og Flauenskjold. Det oplyser indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab.

Føreren af bilen var uopmærksom og mistede herredømmet over bilen. Bilen kørte ud i rabatten, hvor den slog et par kolbøtter. De to personer i bilen kom begge til skade, men det er endnu uvist, hvor alvorlige skaderne er.

Oprydningsarbejdet efter uheldet betød, at der blev sat en skiltevogn op, der spærrede den ene vejbane. Ifølge Vejdirektoratet skulle begge baner være tilgængelige igen klokken 15.30.