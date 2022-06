Sommer og sol og Skagen: Se alle billederne fra festivalen i nord

Musikken spiller for alvor i Nordjylland i de her dage. Torsdag åbnede Skagen Festival, og det er en i jubilæumsudgave. Det er nemlig festival nr. 50 i år.

Jubilæet skulle have været markeret for to år siden, men corona i 2020 ville det som bekendt anderledes. Skagen Festival foregår over hele byen. Festivalen selv har tre scener. Havnescenen, Torvescenen og Skagen Kultur- og Fritidscenter. Festivalen har fuldt program fredag og lørdag og søndag formiddag. Især lørdag plejer der at være rigtig mange mennesker i Skagen midtby og på havnene. Vores fotograf Martin Damgård gik en tur rundt i byen og her er de motiver, der fangede hans opmærksomhed på festivalens første dag.

Skagen Festival