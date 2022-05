Sommerdrømmen bristede for nordjyske veninder

Sommerdrømme er en konkurrence mellem fire forskellige par, som kæmper om at vinde et sommerhus på Lolland. Blandt deltagerne var to nordjyske par Belinda og Mathilde fra Frederikshavn og brødrene Bashar og Haider fra i Aalborg.

Finalen finder sted to gange. Vinderne offentliggøres på TV2 Play i dag og på TV2 om en uge. Så hvis du ikke vil vide, hvem der vandt, så stop med at læse.

Vinderne blev nemlig ingen af de to nordjyske par. I stedet gik sejren og sommerhuset til Nicolaj og Louise. De er eks-par, da de blev skilt for fem år siden. Men samarbejde kan de og det har de bevist gennem hele serien.

De fire par har skabt deres drømmesommerhus i kampen om at vinde huset til en værdi á to millioner kroner. For 310.000 kroner skulle de forvandle et nøgent sommerhus til en færdig sommerdrøm ved at bygge og indrette rum for rum.

Finalen blev optaget og dermed afgjort tilbage i september, og ingen har måtte sige noget om resultatet før nu.

Belinda og Mathilde i Sommerdrømme, hvor deres stil var badehotel møder kolonihavehus. Foto: Simon Ravnsbæk/TV 2

Belinda Winther lægger ikke skjul på, hvor skuffet hun er over at tabe.

- Det er skide irriterende. Sindsygt irriterende. Jeg græd i seks timer, da vi fik resultatet. Det er det største antiklimaks i hele vores liv.

Dommernes stemmer vejede 2/3 af resultatet. Den sidste 1/3 af stemmerne kom fra 100 lokale borgere fra sommerhusområdet i Kramnitze på Lolland.

- Borgernes stemme tippede resultatet, som lå meget tæt. Men vi ved ikke om det var vores hsu der var ved at vinde eller vi blev nr. tre eller fire, siger Belinda Winther.

Pigerne føler, at de blev slået på deres håndværk.

- Vi tabte til en faglært håndværker, mener Belinda Winther, som fortsat mener, at deres bud på et sommerhus hang allerbedst sammen stilmæssigt.

Når al skuffelsen har lagt sig er hverken Belinda eller Mathilde i tvivl.

- Fik vi chancen ville vi helt sikkert gøre det igen. Det har været fantastisk sjovt og lærerigt at være med i Sommerdrømme.