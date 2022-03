Sommerhus brændt helt ned

JERUP:10 brandmænd og en indsatsleder gjorde hvad de kunne, men de kunne ikke forhindre et sommerhus på Klemmen ved Jerup i at udbrænde totalt.

- Der er kun soklen og så lidt tagrygning tilbage, konstaterer indsatsleder Charlotte Jensen, Nordjyllands Beredskab.

- Det har været meget tørt på det seneste, og ilden har udover sommerhuset også snust til græsset i området, men det lykkedes for os at begrænse ilden til det ene sommerhus. Heldigvis er der tale om et åbent område med et stykke mellem sommerhusene, forklarer indsatslederen.

Beredskabet fik alarmen klokken 12 minutter over 10, men da brandfolkene kom til brandstedet, stod det meste i flammer.

- Vi har nok en times efterslukning tilbage. Vi skal have sikret, at der ikke er små ildlommer rundt om i resterne af sommerhuset, siger Charlotte Jensen.

Der var ingen mennesker i sommerhuset, da ilden opstod, men ifølge vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi, så havde ejeren af sommerhuset været i huset tidligere fredag, men forladt det tidligt på dagen.

- Men vi kan ikke sige noget om brandårsagen endnu. Det skal en brandteknisk undersøgelsen forsøge at fastslå, så derfor er området ved sommerhuset spærret af, forklarer vagtchefen.