Sommerhus udbrændte totalt

HALS:Et sommerhus på Vestvej i Hals blev tirsdag morgen blevet ødelagt af en brand, der blev meldt til alarmcentralen klokken 7.16.

Da brandfolkene nåede frem, så havde branden desværre udviklet sig så voldsomt, at huset allerede der var overtændt og ikke stod til at redde, fortæller indsatsleder Henrik Christensen fra Nordjyllands Beredskab. Der er tale om et vinkelbygget hus, og den ene længe er fuldstændig udbrændt, mens taget stadig ligger over den anden længe, hvor det indvendige er blevet ødelagt af flammerne, fortæller Henrik Christensen.

Ved ni-tiden tirsdag morgen ventede brandfolkene på en kran fra Beredskabsstyrelsen, der var tilkaldt for at hjælpe med at rive den resterende del af taget ned.

Udover hjælpen fra Beredskabsstyrelsen var der indkaldt mandskab fra Dronninglund til at assisterede med brandslukningen.

- Så kan vi komme til at slukke de sidste ildlommer, der kan være i hulrummene i huset, siger Henrik Christensen.

Indsatsen forventedes at være slut i løbet af tirsdag formiddag.