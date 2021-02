Sommerhusejer mistede æske med mønter

SKAGEN:En sommerhusejer på Spliidsvej i Skagen må efter alt at dømme starte forfra med at samle kontanter, for et et mindre kontantbeløb i klingende mønt var, hvad en tyv slap afsted med efter et indbrud i tidsrummet mellem 5. februar og 19. februar.

Mønter blev opbevaret i en lille æske i sommerhuset, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyven skaffede sig adgang til sommerhuset ved at bryde et vindue op.