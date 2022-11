Sommerhusejere gik tur - fik chok, da de kom tilbage

ÅLBÆK:Ejerne af et sommerhus på Musvågevej nord for Ålbæk gik tur fredag eftermiddag, og da de kom hjem kort efter kl. 16, fik de sig en ubehagelig overraskelse: Huset var fyldt med røg.

Der var gået ild i en kurv med brænde ved siden af brændeovnen, og ilden havde også fået fat i en træplade ved siden af.

Sommerhusejerne ringede 112 og gik selv i gang med at pøse vand på. Da Nordjyllands Beredskab nåede frem, var ilden slukket, og brandfolkene gik i gang med at lufte ud i det røgfyldte sommerhus, oplyser indsatsleder Per Hansen fra beredskabet.

En ambulance blev tilkaldt, fordi en af sommerhusejerne - manden - havde indåndet en del røg. Han blev tilset på stedet, men var ikke kommet noget alvorligt til.

Ilden er muligvis opstået, fordi gløder fra brændeovnen endte i kurven med brænde, vurderer indsatslederen.

Sommerhuset havde fået en del røg- og sodskader, og en træplade var blevet svedet af, men ilden blev slukket i rette tid, inden det endte helt galt.

- Det var meget heldigt, at ejerne kom tilbage på det tidspunkt, konstaterer Per Hansen.

