Sommerspil: Har du en skuespiller i maven?

SKAGEN:Coronaen lagde mange gode traditioner ned - men her få måneder efter de ugentlige test-raids, begynder normaliteten at stikke hovedet frem igen. Og godt for det.

Skagen Egnsspilsforening har gennem snart 40 år stået bag et stort egnsspil med afsæt i Skagens historie.

Hvert andet år er der således blev kaldt til nye egnsspil ved de gamle huse ved Kystmuseet, som er en fantastisk autentisk kulisse for egnsspillene.

Nu er man ved at være klar til en ny tur. Christian Lykke

Og efter corona-pausen er man nu ved at have mod på at gøre en forskel igen

Stykket er allerede skrevet . Forfatteren bag er Sten Kålø og sommerspillet iscenesættes af Mads-Peter Neumann med Knud-Erik Trane som kapelmester.

- Prøveforløbet går i gang i april måned, så hvis du har lyst til at være med enten som skuespiller, statist eller andet står vi klar til at tage mod, siger Christian Lykke Nielsen, der understreger, at deltagerne ud over egnsspillet også skal medvirke i en historisk redningsaktion ved Sønderstrand 28. maj og andre pop up events.

Vil du vide mere, så kontakt ham på 30950972 eller på mail: tordenskjold@tdcadsl.dk.