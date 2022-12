Sosu-formand om regeringsudspil: Sygehusansatte er igen klar til at give en ekstra hånd

NORDJYLLAND:I det nye regeringsgrundlag "Ansvar for Danmark" præsenteres en akutplan, der skal nedbringe ventelister. Og i den allerførste sætning om akutplanen står der, at man vil bruge midler til merarbejde, løntillæg og særlige midlertidige indsatser på sygehusene for eksempel en belønning for at gå op i tid.

Og de ord får smilet frem hos den nordjyske FOA Formand Louise Krüger Nielsen, der blandt andet repræsenterer social og sundhedsassistenter.

Louise Krüger Nielsen er formand for FOA Frederikshavn: Helt overordnet er jeg godt tilfreds med regeringsgrundlaget. Regeringen holder fast i velfærdsløftet, og det bedste er, at pengene følger med, når der kommer flere ældre og børn. Foto: FOA Frederikshavn.

- Jeg tror, der er mange af mine medlemmer, som gerne vil give en ekstra hånd med, men der skal følge penge med. Det ligger regeringsgrundlaget op til. Og netop fordi der bliver lagt op til, at der følger penge med til ekstra vagter, hilser vi regeringsgrundlaget velkommen, siger Louise Krüger Nielsen fra FOA Frederikshavn-Læsø.

Og hun her set, at lønnen kan motivere sundhedspersonalet til at tage ekstra vagter:

- Under corona, hvor regionerne var presset, og lavede organisationerne og Region Nordjylland vinterpakken, så de ansatte kunne blive honoreret ekstra for deres indsats og for at tiltrække arbejdskraft. 103 mio. kroner blev udebetalt i de fem måneder, hvor aftalen var i brug, forklarer Louise Krüger Nielsen.

Et andet element i regeringsgrundlaget er, at få ældre ansatte blandt sundhedspersonalet til at blive ved med at arbejde. Det kan ske ved, at de i 2023 og 2024 ikke bliver modregnet i efterlønnen, hvis de både fortsætter med at arbejde og modtage efterløn.

- Det tror jeg de vil hilse velkommen. Jeg tror, vi vil se en fremtid med flere som vil vælge en fleksibel løsning, hvor de kan arbejde lidt, og stadig have deres efterløn, fordi de er glade for deres fag, vurderer Louise Krüger Nielsen.

Hun er overordnet tilfreds med det nye regeringsgrund og siger:

- Regeringen holder fast i velfærdsløftet og pengene følger med, når der kommer flere ældre og børn. I FOA er det altafgørende, fordi vi oplever, at velfærden og medarbejderne allerede i dag er under et voldsomt pres.