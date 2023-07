Spækhuggere kastede rundt med blodig sæl

SKAGEN:De kaldes også dræberhvaler, og det fik en enlig sæl at føle, da en lille flok spækhuggere søndag aflagde et rekordlangt besøg ved Skagen.

I næsten seks timer boltrede den lille flok hvaler sig i Skagerrak, fortæller ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation.

Han fik øje på spækhuggerne i sit teleskop, da de befandt sig ca. halvanden kilometer fra kysten.

Han kunne se, der var tale om en han, to hunner og en unge.

- På et tidspunkt kastede hannen rundt med en død, blodig sæl, den havde fanget, fortæller Rolf Christensen.

Han oplyser, at 12 såkaldte "birdere" (fuglekiggere, red.) så spækhuggerne fra Grenen, inden de svømmede vestpå. Fra Nordstrand ved Batterivej kl. 11.39 af både fuglekiggere og turister. Det var knap seks timer efter, at de blev set første gang kl. 05.49.

- Vi har aldrig før set spækhuggere i så lang tid ved Skagen. Normalt trækker de mod vest og ses i 1-1,5 time, fortæller Rolf Christensen.

Det er blot en uge siden, at han så årets første spækhuggere på de kanter. Det var også nord for Skagen, hvor han først så to og siden fire eksemplarer af den store hval, som er i familie med delfinen.

Spækhuggere er set ca. 50 gange ved Skagen de sidste 45 år. Skagen er det sted, hvor man hyppigst ser spækhuggere herhjemme.

Man anslår, at der findes ca. 50.000 spækhuggere i verdenshavene. De største hanner kan veje 10 ton og blive 9,8 meter lange. Hunnerne kan blive 80 år gamle, og den kan skyde en fart på op til 54 km/t.