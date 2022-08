Spar Nord og Melsen Fonden sikrer fortsat opbakning til lokalt akademi

FREDERIKSHAVN:360.000 danske kroner.

Så meget har Melsen Fonden besluttet at støtte Sportsakademiet i Frederikshavn med. Det er der en helt særlig årsag til, fortæller bestyrelsesformanden for Melsen Fonden, Anker Laden-Andersen.

- Sportsakademiet er et rigtig godt initiativ, fordi det giver unge nordjyder en unik mulighed for både at være seriøse med deres uddannelse og deres idræt.

- Akademiet skaber nogle unikke rammer for, at talenterne kan lykkes begge steder, og vi er overbeviste om, at vi vil se talenter blomstre i klubberne i og omkring Frederikshavn på baggrund af Sportsakademiets store indsats. Derfor glæder vi os også over, at kunne bidrage til et endnu stærkere tilbud fremover, siger han.

Også Spar Nord Frederikshavn har valgt at bakke op omkring Sportsakademiet. Det sker gennem en 3-årig aftale, der "sikrer akademiet økonomisk råderum til at fortsætte udviklingen af projektet", skriver banken i en pressemeddelelse.

- Spændende og attraktive uddannelsestilbud er vigtige, hvis vi vil fastholde og tiltrække unge mennesker i Frederikshavn. Derfor er Sportsakademiet vigtigt. Frederikshavn har altid været en sportsby, så selvfølgelig skal der være sådan et tilbud i byen, og det er jeg rigtig glad for at bakke op om. Jeg glæder mig til at følge akademiets udvikling i de kommende år, siger Morten Kock, der er direktør i Spar Nord Frederikshavn.

Brian Andersson, der er direktør for Frederikshavn Handelsskole og én af initiativtagerne til Sportsakademiet i Frederikshavn, er lykkelig for opbakningen fra både Spar Nord og Melsen Fonden.

- Det er så vigtigt, at vi har nogle lokale virksomheder, der bakker os op. Det giver os mulighed for at udvikle Sportsakademiet yderligere til gavn for vores lokale unge, og som et specialiseret tilbud, som kan tiltrække unge udefra. Vi er rigtig glade for, at Spar Nord har valgt at tegne en treårig aftale, så vi kan tænke mere langsigtet med projektet, siger Brian Andersson om støtten fra Spar Nord.

- Det har meget stor betydning for Sportakademiet, at vi har fået så stor en donation. Det betyder nemlig, at vi nu kan udvikle vores tilbud ved for eksempel at tilknytte trænere, der har stor viden og erfaring indenfor de enkelte sportsgrene, tilknytte en fysioterapeut og styrke vores kostvejledning til stor glæde for vores unge sportsudøvere, supplerer han om donationen fra Melsen Fonden.

Sportsakademiet har eksisteret i Frederikshavn siden sommeren 2020. I det indeværende år er 55 elever tilknyttet akademiet.