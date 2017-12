Sparbutik lukker

FREDERIKSHAVN: Spar i Læsøgade i Frederikshavn lukker. Købmand Allan Jensen, der har drevet butikken i 11 år, siger, at især de seneste tre år har været hårde - fysisk, psykisk og økonomisk. Derfor har han besluttet at lukke.

- Konkurrencen er øget, for der er stort hvert år åbnet en ny dagligvareforretning i Frederikshavn og samtidig falder omsætningen af dagligvarer, siger han.

Ekstra hårdt

Det har ramt Spar ekstra hårdt, fordi butikken ligger gemt i en baggård i modsætning til de nye butikker, der ligger ud til befærdede gader.

Samtidig er antallet af skandinaviske kunder, som tidligere bidrog med en halv snes procent omsætningen, faldet i takt med kursen på nabolandenes valutaer.

- Og mange af de nordmænd, der fortsat kommer, fortsætter i bil til Bilka eller storcentre i Aalborg, siger Allan Jensen.

Forsøgt mange ting

- Vi har forsøgt mange ting for at vende udviklingen, men der er ikke rigtig noget, som har virket. Jeg var nået til et punkt, hvor jeg kunne se, at det ikke var værd at fortsætte og traf selv beslutningen om at stoppe.

Allan Jensen startede som købmand i Læsøgade som 33-årig med sin tidligere arbejdsgiver, Kasper Kærsgaard, som kompagnon. De sidste fem år har Allan Jensen været eneejer. Spar er i lejede lokaler.

De ejes af et ejendomsselskab i Viborg.

Personalet opsagt

Butikken har otte hel- og deltidsansatte, som er opsagt, og driftsselskabet Spar Frederikshavn A/S. er under konkursbehandling.

Forretningen holder ophørsudsalg med sidste åbningsdag i den kommende uge, når varelageret er tømt.