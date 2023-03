Sparerunde: Lærere og pædagoger får fyresedler i de her dage

FREDERIKSHAVN:Der skal spares på skolerne i Frederikshavn Kommune, og der nedlægges både stillinger blandt lærere og pædagoger.

- Det endelige antal afskedigelser kender vi først om et par dage, siger formanden for Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune Christina Lykke Eriksen (SF).

Udvalget skal i alt spare 14,5 million kroner på skoleområdet. Men hvor mange af stillinger, der kan nedlægges. som følge af naturlig afgang af personale og hvor mange, der får en fyreseddel har hun ikke overblik over endnu.

De lærere og pædagoger, der skal afskediges får meddelelsen i dag og i morgen, og der er tale om stillingsnedlæggelser på stort set alle skoler i Frederikshavn Kommune.

- Jeg har det rigtig træls med, at vi skal spare på skoleområdet. Når man ser ud i virkeligheden er der ikke EN for meget. Nærmere for lidt, mener hun.

- Derfor er det også en kæmpe mavepuster at vi ikke har de penge vi ønsker til at favne området. Skolerne har i flere år kæmpet med oprettelse af mellemformer og vellykkede inklusions-indsatser. Jeg er bange for at mange gode initiativer falder til jorden.

Der er flere forklaringer på sparekravet til skoleområdet.

- Børnetallet falder og der bliver flere ældre i vores kommune, som betyder, at vi hvert år flytter penge fra børn til ældre. Det er i år fire millioner kroner, forklarer Christina Lykke Eriksen.

Der er også blevet brugt flere penge på specialområdet end forventet, flere børn har simpelthen brug for mere støtte end almenskolen kan løfte. Der skal flyttes 3,8 millioner kroner fra almenområdet til specialområdet.

Dertil kommer, at udvalget kæmper med udgifter til anbringelser.

- Flere og flere børn kan ikke blive boende hjemme. Det er et kæmpe problem i alle kommuner, og vi har brug for en håndsrækning fra regeringen. Stigningen i anbringelser betød, at vi tilførte området 21 millioner kroner, og nu må vi igen tilføre familie-området 2,5 millioner kroner.

Den sidste forklaring handler i følge udvalgsformanden om, at et samlet byråd for tre år siden tilførte skoleområdet ekstraordinært otte millioner som et engangsbeløb, og de penge er nu brugt.