Splid om kystnære møller ved Skagen

Venstres nye gruppeformand i Frederikshavn Byråd, Peter Sørensen, ønsker at kvæle planer om en ny havmøllepark i farvandet sydøst for Skagen i fødslen.

Han er medlem af kommunens plan- og miljøudvalg, og på dets møde mandag argumenterede han for, at kommunen gør indsigelse til Energistyrelsen mod energiselskabet European Energys ansøgning om at indlede forundersøgelser til havmølleparken. Ifølge oplægget kommer den til at bestå af mellem 10 og 40 møller med en højde på op til 270 meter.

De øvrige medlemmer af udvalget er alle socialdemokrater, og de ønsker ikke at, at kommunen gør indsigelse.

- Vi er for grøn omstilling, og derfor siger vi ja til at undersøge forholdene, siger udvalgsformand Peter Nielsen (S).

- Vindmøller er nødvendige i den grønne omstilling. Vi er nødt til at være åbne for muligheder for at gøre os uafhængige af russisk gas og for at skabe alternativ energi gennem Power to X. Det er også nødvendigt for erhvervsudviklingen på Skagen Havn. Så kan det godt være, at den omstilling fører havmøller med sig, som også skagboer må se på.

Peter Sørensen (V) understreger, at han ikke er modstander af grøn energi:

- Men så snart det handler om vindmøller, trækkes kortet om nødvendig grøn omstilling, så det altid virker odiøst at være imod. Det vil jeg ikke putte mig under.

Ansøgningen fra European Energy er en af mange, som er indgivet efter den såkaldte "åben dør" ordning for havmølleparker i områder mindre end 15 kilometer fra kysten. Her har kommuner indsigelsesret og for ansøgninger indgivet efter 1. juli i år endda vetoret.

- Lige nu plastrer de hele landet - uden for København - til med møller, siger Peter Sørensen.

Området, som European Energy har kig på ved Skagen, ligger 4 kilometer fra land.

Peter Sørensen mener, at møllerne som et minimum skal uden for 15 kilometerlinjen - der, hvor staten er enerådende.

- Vi vil ikke have dem ind på stranden. Det ender med at blive som at kigge gennem et gitter, siger han og henviser til, at der også er planer om havmøller tæt på den svenske side af midterlinjen i Kattegat.

Sagen om European Energys ansøgning om forundersøgelser skal også behandles i økonomiudvalg og byråd. Men står det til det socialdemokratiske flertal i plan- og miljøudvalget skal fremtidige høringer om møller på havet færdigbehandles i udvalget uden automatisk at komme i byrådet.

Ifølge den socialdemokratiske udvalgsformand for at forkorte processen og regelforenkle.

Peter Sørensen (V) siger, at han, hvis den ændrede praksis vedtages i byrådet, vil benytte sin ret som udvalgsmedlem til at indbringe høringsager om havmøller for det samlede byråd for at fremtvinge en åben politisk debat. Han påpeger, at i den forbindelse, at borgmester Birgit Hansen (S) som formand for Kommunernes Landsforenings klima- og miljøudvalg også på landsplan har medansvar for energipolitik.