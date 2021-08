Spritkørsel med kæmpepromille: Nu har politiet beslaglagt bilen

STRANDBY:Politiet stoppede torsdag en mandlig bilist på Skagensvej syd for Strandby, og han var så beruset, at ordensmagten har beslaglagt hans bil med henblik på konfiskation.

Da politiet standsede bilisten, talte han snøvlet og havde svært ved at holde balancen.

Desuden kørte han i en bil uden nummerplader.

Manden erkendte at have kørt spritkørsel og sagde, at han havde drukket omkring fem genstande.

Manden kunne ikke puste nok luft i politiets alkometer. Derfor blev han taget med til sprittest på politistationen, og den test viste, at han havde en alkoholpromille på hele 2,28, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Hvis man kører bil med en alkoholpromille på over 2,0, betegnes det som ”vanvidskørsel”, og det giver politiet mulighed for at beholde bilen.

.