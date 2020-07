Spritservietter og kondomer: Nu skal Natteravnene hjælpe med at holde coronasmitte nede

NORDJYLLAND:Når fadøl, Tempt og kølige drinks hældes ned på stribe, kan det være svært at huske de gode corona-vaner med at spritte hænder og holde fysisk afstand.

Derfor har Rigspolitiet og Natteravnene indgået et samarbejde, der skal understøtte dialogen om rent sammenhold i nattelivet.

Konkret er der tale om fælles design af en spritserviet, der i sommerferien vil supplere Natteravnes øvrige materialer.

I første omgang kører initiativet som et pilotprojekt i Skagen, Odense, Roskilde og på Langeland.

- Myndighedernes anbefalinger skal gå hånd i hånd med sommer, sol og festligt fællesskab. Derfor er vi glade for, at Natteravnene har sagt ja til at hjælpe med at minde danskerne om at holde fast i den gode adfærd, vi har set alle efterleve så fornemt hidtil. Særligt også nu, hvor natteliv og alkohol i højere grad bliver en del af ligningen, siger kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, Anders Frandsen i en pressemeddelelse.

Også Natteravnene kan se fordele i samarbejdet.

- De unge kender Natteravnene fra nattelivet og er vant til, vi har noget med i lommerne som for eksempel bolsjer og kondomer. Derfor opsøger de os ofte uopfordret. Det er derfor oplagt for os at samarbejde med myndighederne om vores fælles trygheds-dagsorden. Servietten er en god, lille reminder om, at vi stadig skal være opmærksomme på vores adfærd, siger Claus Staunstrup Nilsson, der er chef for Natteravnene i Danmark.