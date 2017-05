Står sammen om at skaffe arbejdskraft

Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune, håber på at kunne byde nye borgere velkommen, men ved, det er et langt sejt træk at tiltrække arbejdskraft. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN: Det er en fælles sag, og derfor skal vi arbejde sammen. Sådan lyder udmeldingen fra kommunens borgmester Birgit S. Hansen og formanden for Frederikshavn Erhvervsråd Karl Erik Slynge.

Frederikshavn Kommune og virksomhederne intensiverer nemlig indsatsen for at tiltrække den arbejdskraft virksomhederne leder efter. Målet er at flere bosætter sig i Frederikshavn Kommune. En tiltrækningskoordinator, kaldet Mover, skal ansættes.

Dilemmaet er kendt over hele landet, byggeboomet finder ikke nødvendigvis sted, der hvor de ledige håndværkere er. En region mangler højtuddannede, en anden har et stort antal ledige akademikere. I Frederikshavn Kommune oplever mange virksomheder, at de er udfordret af, at den højtuddannede arbejdskraft skal skaffes udefra. Derfor vil Frederikshavn Kommune i samarbejde med virksomhederne nu udføre en målrettet indsats for at tiltrække fx ingeniører, for at få ligningen til at gå op:

- Mange kommuner oplever i disse år, at flyttemønsteret går mod de større byer. Derfor besluttede et flertal i Byrådet på budgettet for 2017, at vi som politisk ambition ville sige "Vi byder Velkommen". Og det skal vi gøre sammen med borgere og virksomheder. Vi er alle ambassadører og forpligtede til at fortælle om Frederikshavn Kommunes vækst og muligheder, der hvor vi kommer. Og vi vil skridtet videre. Vi er parat med en række konkrete tiltag. Vi har brug for, at erhvervslivet deltager i indsatsen for at skabe opmærksomhed om fx de mange karrieremuligheder, som findes i virksomhederne. Samtidig vil kommunen stå klar med hjælp til bosætning, børnepasning og partnerjob for at byde tilflyttere velkomne, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

Synlighed er afgørende

De fleste kommuner arbejder på at profilere sig med henblik på tilflytning. I Frederikshavn Kommune er forståelsen, at det bliver et langt sejt træk. Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune har netop besluttet at ansætte en såkaldt Mover, en person, som skal være bindeled mellem kommune og virksomheder, og hvis opgave det er at flytte folk til Frederikshavn Kommune. Derudover vil den nye del af indsatsen bestå af en form for tilflytterservice og et netværk blandt virksomhederne, så de fx kan hjælpe hinanden med job til ægtefæller, så det bliver lettere for den rette kandidat at flytte familien med til et nyt job på toppen af Danmark. Frederikshavn Erhvervsråd ser frem til at deltage i samarbejdet:

- Det er vigtigt vi arbejder sammen, erhvervsliv og kommune, om denne udfordring. Den er ikke enestående, men for den enkelte virksomhed er det af afgørende betydning for væksten, at det er muligt at tiltrække den rette arbejdskraft. Vi har som virksomheder også et ansvar for at tage studerende i praktik, at gøre os synlige for kandidaterne, og for at fortælle vores succeshistorier, så hele kommunens erhvervsliv samtidig fremtræder tydeligt og attraktivt. Målet er at arbejdskraften vil flytte hertil og blive boende, siger Karl Erik Slynge, formand, Frederikshavn Erhvervsråd.

Akademikere giver flere jobs

Tidligere undersøgelser har vist, at for hver gang en virksomhed ansætter en akademiker, så bliver der skabt flere arbejdspladser i virksomheden. Frederikshavn Kommune har i forvejen en række tiltag, der sætter fokus på bosætning og job i området, blandt andet har Jobcenter Frederikshavn et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, der allerede har ført til flere kontakter mellem virksomheder og ledige. Der er ansat en bosætningskonsulent, som med stor succes arbejder med udenlandske pendlere. Og senere i maj er der arrangeret Åbent Hus i Frederikshavn Kommune for læger.