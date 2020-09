Stadig i rødt: Frederikshavn forlænger initiativer for at forhindre corona

Frederikshavn Kommune er stadig en del af landets røde kommuner grundet et højt antal coronasmittede. Kommunens kriseberedskab traf i går beslutningen om at fortsætte initiativer for at bryde smittekæderne de næste 14 dage

Med 23 nysmittede den seneste uge er Frederikshavn Kommune stadig blandt landets røde kommuner med mange smittede med coronavirus. Derfor mødtes kommunens kriseberedskab i dag for at diskutere, hvordan man bedst muligt kan bryde smittekæderne.

- Vi gør allerede meget for at bryde smittekæderne. For en uge siden besluttede vi eksempelvis at aflyse alle kommunale arrangementer og flytte så mange møder over på digitale platforme som overhovedet muligt. Disse retningslinjer skulle oprindeligt vare en uge, men ved dagens krisemøde besluttede vi os for at forlænge dem yderligere 14 dage. Det gør vi for at udvise rettidig omhu og få stoppet smitteudbruddet, der er i gang i Frederikshavn Kommune, siger borgmester Birgit S. Hansen.

Derudover sættes der fokus på overholdelse af Sundhedsstyrelsen retningslinjer om hygiejne og afstand. Politiske møder vil fortsat blive afholdt i fysisk format, men i byrådssalen frem for i andre mødelokaler. Det sker, fordi man i byrådssalen sidder med plastik-visir mellem alle stole, hvorved der er minimal smitterisiko. Samtidig er byrådsmøderne lukkede for offentlig adgang.

- Vi skal stoppe smittespredningen. I går havde vi kun én smittet, så det går den rigtige vej, men samlet set har vi stadig alt for mange nysmittede med corona. Derfor tager vi som arbejdsgiver og politisk organ hensyn, der skal være med til at bryde smittekæderne, siger Birgit S. Hansen.

Kommunen har nok værnemidler

Frederikshavn Kommune har i løbet af sommeren sikret lagrene af værnemidler. Der er derfor nok værnemidler til alt kommunens sundhedsfaglige personale.

- Jeg har kunne forstå, at der har været undren omkring vores beholdning af værnemidler blandt vores borgere. Det vil jeg gerne mane til jorden. Vi har nok værnemidler til alt vores sundhedsfaglige personale, siger Birgit S. Hansen.

Det er dog ikke i alle situationer, at man vil se det sundhedsfaglige personale bære værnemidler.

- Vi følger myndighedernes retningslinjer på området, men hvorvidt personalet bærer værnemidler eller ej, beror selvfølgeligt altid på en faglig vurdering af den konkrete situation, slutter Birgit S. Hansen.

Kriseberedskabet mødes løbende den kommende uge, hvor behovet for nye initiativer vil blive vurderet.