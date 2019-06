Stædige tyve stjal for næsten 300.000 kr.

FREDERIKSHAVN: Stædige tyve stjal dyre lamper og møbler for næsten 300.000 kr. i en villa i Frederikshavn. Det skete ved et indbrud mellem fredag aften og mandag morgen.

Tyvene har tilsyneladende arbejdet hårdt på at komme ind. En rude blev knust i en kælderdør, og en terrassedør er forsøgt opbrudt. Til sidst blev et stuevindue opbrudt, angiveligt med et koben.

Huset blev gennemrodet, og tyvene stak af med en række dyre PH-lamper, seks Kina-stole med lædersæder samt en Wegner-kopistol. Værdier for tilsammen ca. 295.000 kr., oplyser Nordjyllands Politi.