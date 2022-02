Stærke relationer skaber meromsætning

FREDERIKSHAVN:I oktober sidste år blev grunden lagt til et nyt relationsnetværk lokalt i Frederikshavn .

Netværksgruppen består af forretningsfolk fra forskellige brancher fra det lokale erhvervsliv.

Det har fået navnet Kattegat Erhvervsnetværk og det handler om at gøre brug af medlemmernes netværk for at få nye kunder og dermed skabe merforretning for medlemmerne gennem personlige referencer og anbefalinger.

Kattegat Erhvervsnetværk er kommet stærkt fra start og består allerede på nuværende tidspunkt af 35 medlemmer. Og på omsætningsiden går det også stærkt.

Netværket har nemlig givet hinanden omsætning for indtil nu knap 5,4 mio. kr. siden opstart i oktober 2021.

- Vi er superstolte over, at vi allerede nu har banket netværket så godt i gang.

- Det er et nyt, professionelt, proaktivt, medlemsejet og lokalt erhvervsnetværk, som bygger sit koncept på kontinuerlige, ugentlige fællesmøder, hvor forretningsudvikling og relationsopbygning er førsteprioritet. Noget som vi oplever stor tilslutning til her lokalt i Frederikshavn, fortæller Christian Banch som er en del af ledelsen i netværket.