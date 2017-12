Stærkt brug for flere voksenlærlinge

FREDERIKSHAVN: Casper Nygaard fra MAN Diesel & Turbo, Simon S. Bostrup fra Orskov Yard, samt Rasmus F. H. Larsen, Dennis K. Larsen og Morten Pedersen fra VMS Group har alle aflagt svendeprøve og det længe ventede svendebrev som skibsmontør er nu i hus.

Lærlingene er omfattet af den maritime lærlingeordning, der huses af MARCOD, og lærlingekoordinator Anette H. Sørensen fortæller, at kun én af flokken er startet i lære umiddelbart efter folkeskolen.

De fire øvrige har en del anden erhvervserfaring, inden de startede i lære og én har tilmed en anden uddannelse med i bagagen.

Casper Nygaard fra MAN Diesel & Turbo har i mange år arbejdet som ufaglært maskinarbejder, men han erfarede, at uden et svendebrev, stod han ikke med stærke kort på hånden, når han søgte jobs.

- Jeg besluttede derfor at investere i min fremtid ved at gå i lære som 26-årig. Foran mig lå der to uddannelsesmuligheder. Den ene var at fortsætte i fremstillingsindustrien, den anden at gå den maritime vej via skibsmontøruddannelsen. Jeg valgte den sidste, og jeg har fundet den helt rette hylde, siger Casper Nygaard.

Hos MAN Diesel & Turbo, VMS Group og Orskov Yard er der stort fokus på at uddanne kvalificeret arbejdskraft. De tre virksomheder har 45 lærlinge på lønningslisten indenfor skibsmontør-, smede- og industriteknikeruddannelserne.

- Vi favner bredt i rekrutteringsfasen og lærlingene hos os er en blandet flok af unge og voksne. Det giver en god dynamik, når nogle af lærlingene har erhvervserfaring med fra andre brancher og virksomheder, understreger John Ditlev, lærlingeansvarlig hos MAN Diesel & Turbo.

- Vi har udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og vi er derfor nødt til selv at være med til at uddanne faglærte, og den bedste arbejdskraft er den vi selv uddanner. Når vi ansætter, er det personen og kompetencerne, der vægter. Alderen er ikke afgørende, siger Kim Brohus, som har ansvaret for lærlingene hos VMS Group.

Så hvis man har en uddannelse, der ikke er helt up to date, og det er svært at finde job, så er det værd at kigge efter en uddannelse i den maritime branche, hvor jobmulighederne er gode.

- Indenfor visse uddannelser står lærlingen med op til flere jobtilbud, når læretiden er overstået. Det er værd at have med i betragtningerne også for de mennesker, der er med til at vejlede vores unge igennem folkeskoletiden, siger Anette H. Sørensen.