Star Wars for specielt filminteresserede

FREDERIKSHAVN: I Star Wars: The Last Jedi, fortsætter Skywalker-sagaen, da heltene fra The Force Awakens slår sig sammen med de galaktiske legender i et episk eventyr, der afslører gamle mysterier om Kraften, og chokerende afsløringer om fortiden.

Filmen har verdenspremiere i de danske biografer netop nu og det betyder, at det danske biografpublikum vil være blandt de allerførste, som får mulighed for at se filmen.

Lørdag 16. december kl. 20.45 inviterer Palads Teatret til en forestilling rettet mod specielt filminteresserede, hvor man opleve filmen, som den er skabt.

The Last Jedi er i øvrigt blot en forsmag på et stort sci-fi-filmår i 2018 med Alexander Payne med "Downsizing", "Udslettelse" skabt af Alex Garland og Steven Spielberg "Ready Player One".