STARK slår dørene op på Toftegårdsvej

FREDERIKSHAVN: STARK åbner officielt sin helt nye forretning på Toftegårdsvej 14 torsdag d. 8. februar med deltagelse af bl.a. borgmester Birgit Hansen (S).

Siden STARK før sommerferien sidste år overtog lokalerne på Toftegårdsvej 14, har der været hektisk byggeaktivitet på matriklen med samlede investeringer for flere mio. kroner.

Ombygningen betyder, at kunderne nu bliver budt indenfor i en 1225 kvadratmeter stor butik samt 2600 kvadratmeter drive-in under tag, der alt sammen er blevet gennemgribende moderniseret.

Officiel åbning med borgmesteren

- Vores nye forretning tilbyder optimale rammer takket være både sortiment, indretning, størrelse og beliggenheden, siger afdelingsdirektør Sune Serbian, der ser frem til at byde både håndværkere og selvbyggere velkommen i den nye forretning.

Åbner 8. februar

STARK slår officielt dørene op til den helt nye forretning torsdag d. 8. februar.

- Frederikshavn er en driftig by med et stærkt erhvervsfokus, og vi prioriterer fra kommunens side at skabe de bedste betingelser for vækst og investeringer. Derfor glæder det mig, at en virksomhed som STARK nu udvider til gavn for muligheden af lokale arbejdspladser og til glæde for de mange virksomheder i byggebranchen, der er med til at sikre byens fortsatte udvikling, siger borgmester Birgit Hansen.

Optimale rammer for vækst

Afdelingsdirektør Sune Serbian lægger på sin side ikke skjul på, at han glæder sig over, at den nye forretning nu står klar til at byde kunderne velkommen:

- Vi kan nu tilbyde optimale rammer for kunderne, uanset om de er professionelle tømrere, murere og entreprenører eller private selvbyggere. Både sortiment, indretning, forretningens størrelse og beliggenheden spiller optimalt sammen.

Han understreger, at kunderne i den nye forretning kan trække på et større og mere målrettet sortiment bl.a. takket være STARK Garantisortiment. Det er en garanti for, at de 1000 mest afhentede byggevarer altid vil være tilgængelige i forretningen. Kunderne har dermed sikkerhed for, at de ikke kører forgæves efter eksempelvis skruer eller hyppigt anvendte træmaterialer.

Samtidig betyder den nye indretning og lagerhal, at tiden bruges langt mere effektivt, når kunderne kommer ind. Alt er nemlig opbygget og tilrettelagt til at sikre, at det er nemt at bevæge sig rundt og finde det, kunden er på jagt efter, uanset om det er materialer eller en medarbejder.

- Vi satser på en høj grad af tilgængelighed, service og effektiv levering. Det, tror vi på, er formlen for at vokse til Frederikshavns største professionelle byggemarked, hvilket er vores helt klare ambition for de kommende år, uddyber Sune Serbian.