Startskud til en ny karriere

FREDERIKSHAVN: Der var fuldt tryk på, da de nye studerende fra adgangskursus, HF-Søfart, navigatør-, skibsassistent- og maskinmesteruddannelserne mødtes til årets store studiestartsdag.

De mange studerende og elever startede dagen på deres respektive uddannelsers introduktionsforløb - men klokken 12 blev der budt på fælles frokost på MARTEC Kraghomen.

Straks blev de sat på prøve ved en mini-olympiade.

Personalet startede i dagens anledning grillen, og langede varme hotdogs over disken til de sultne nye studerende, mens de ladede op til dagens mini-olympiade. De 209 nye studerende blev rystet sammen på tværs af uddannelser og studieretninger og dystede intensivt i at demonstrere samarbejdsevner, fysisk formåen, intellektuel overskud og kreativitet.

Energiniveauet var i top, stemningen høj, og solen skinnede fra en blå himmel.

- Det var vigtigt for os at samle alle studieretninger til denne introdag. Vi vil have fuld fokus på et godt socialt studiemiljø i dette semester, og dagens syv øvelser med blandede hold, gav for første gang, vores studerende muligheden for, at møde elever uden for egen studieretning. Det vil vi gerne bygge videre på i det faglige setup også, således at vi undervisningsmæssigt vil udnytte de muligheder der er i forhold til for eksempel Team Ressource Management, siger Uddannelseschef Kenneth Kirkegaard.

Dagen sluttede med en velfortjent kaffe og kage pause - og grunden var lagt for en god start på et intensivt studieforløb med mange undervisningstimer, projekter og eksaminer. Til studiestartsfesten på fredag bliver vinderne af "Olympiaden" afsløret.

Fakta:

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser.

Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev den 1. juli 2017 sammenlagt med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger.

Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.