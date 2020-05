Statslig kompensation hjælper: SKFC regner med genåbning af svømmehal til september

SKAGEN:I sidste uge kunne NORDJYSKE berette, at Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) havde fået bevilget det fulde årlige driftstilskud fra kommunen Kultur- og Fritidsudvalg, på trods af at de måtte holde svømmehallen lukket i op til to år grundet renoveringer af de over 40 år gamle bassiner.

Men nu er der gode nyheder for vandhunde i Skagen.

Det har nemlig vist sig, at SKFC, der er en selvejende institution, kan få del i de statslige hjælpepakker. Den statslige kompensation kombineret med fremrykningen af 2020-tilskuddet, der også blev bevilget på udvalgsmødet i sidste uge, betyder, at det ikke står lige så skidt til med likviditeten hos SKFC, som det ellers så ud til efter aflysninger af Skaw Cup og Skagen Festival, der betød et hul i kassen på 1,6 millioner.

Derfor kommer renoveringen ikke til at tage de to år, der var sat af til renoveringen.

- Vi håber at kunne være klar til sæsonstart i september, siger bestyrelsesformand Klaus Kristoffersen.