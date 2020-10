Statsministeren mødte Skagens fiskere: Ingen Brexit-aftale kan føre til alvorlige tab

SKAGEN: Vinden rev godt i både hud og hår, da landets statsminister, Mette Frederiksen (S), torsdag 11.09 ankom til landets nordligste by i en sort Mercedes C63 AMG, eskorteret af en BMW X5 i samme farve.

Ved Industrikajens nordligste del, lige ud for Scandic Pelagics fabrik, hoppede statsministeren ombord på det mørkegule kystfiskerfartøj, HG 236 Milton, som er ejet af fisker Jan Woller. I dagens anledning var rampen optil fartøjet flankeret af både europaller og en flaske håndsprit.

På dagsordenen var de igangværende Brexit-forhandlinger, der i øjeblikket snerper til. Storbritannien forlader EU pr. 1. januar, men inden da skal en fiskeriaftale gerne være på plads.

Briternes premierminister, Boris Johnson, har tidligere på året varslet, at skæringsdatoen for en aftale hed 15. oktober, men forhandlingerne pågår altså stadigvæk.

Hvis der ikke opnås en aftale, vil det ikke bare ramme Skagen, men hele Nordjylland, særdeles hårdt, for 30-40 procent af indtjeningen kommer fra netop det britiske farevand.

- Jeg er kommet her til Skagen i dag, fordi det er vigtigt for mig at indgå i en dialog med fiskerne. Fiskeri er en stor branche i Danmark, og i særdeleshed Nordjylland, så det er en alvorlig situation, vi står i, og derfor kæmper vi for en aftale, siger Mette Frederiksen til NORDJYSKE.

Hun er dog fortrøstningsfuld, når det kommer til en vurdering af chancerne for at opnå en aftale inden tid.

- Vi forhandler stadig på nuværende tidspunkt, selvom skæringsdatoen ifølge Boris Johnson udløb for en uge siden, så det er glædeligt,

Konsekvenserne af en bristet forhandling vil dog sætte sine spor, hvis det kommer så vidt.

- Vi vil bestræbe os på at indgå en aftale, for det er ikke bare dem, der arbejder med fiskeri, som bliver ramt. Der er også en masse arbejdspladser indirekte forbundet med branchen, som kan blive ramt, uddyber statsministeren.

Fiskeriformand: Vi kan miste 30-40 procent af omsætningen

Formand for fiskeriforbundet, Svend-Erik Rasmussen, ser med glæde på, at Mette Frederiksen tog sig tid til at aflægge Skagen et besøg denne torsdag.

- Det er bidende nødvendigt for fiskerne, at der blev indgået en aftale med Storbritannien, for vi har omkring 30 til 40 procent af vores fangst i det britiske farvand, fortæller formanden for fiskeriforbundet.

Hvis ikke der bliver indgået en aftale, er konsekvensen ganske klar, fortæller Svend-Erik Rasmussen.

- Det vil koncentrere fiskeriet på meget lidt plads. Så er vi flere om det samme. Aftalen berører ikke kun dansk fiskeri, men samtlige EU-lande, siger han. Vi vil miste arbejdspladser og fartøjer, hvis ikke aftalen falder på plads, vurderer han.

Lokal fisker: Bekræftet i alvorligheden

Fisker Jan Woller var også glad for at se Mette Frederiksen besøge Skagen.

- Det viser, at hun tager emnet alvorligt, og det er vi nu blevet bekræftet i. Vilkårene er ret ens for os fiskere, for vi er alle sammen i fare for at miste arbejdspladser, hvis det værste scenarie bliver en realitet, siger Jan Woller.

Fremtiden er fortsat uvis, og det er det værste, mener fiskeren.

- Vi ser gerne en langsigtet løsning, så det ikke er noget, vi hele tiden skal forholde os til, siger Jan Woller.

Også for Jan Wollers vedkommende er der tale om et omfang på omkring 30 til 40 procent af den totale fangst, oplyser han.

Ifølge Fiskeriministeriet, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet, anslås det, at havnen i Skagen er leveringsdygtig for omkring 1500 arbejdspladser, og derudover er omkring 600 mennesker indirekte beskæftiget med fiskeriet.

Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn, og havnens fartøjer fanger en stor del af sine fisk i det britiske farvand. Derfor ville en aftale være aldeles nødvendig for havnens fremtidige virke.

Fiskeriet har været en integreret del af byen, siden der blev etableret og skabt grundlag for kommerciel fiskeaktivitet i området i det 15. århundrede.