Status på hærværk: Politiet vil stadig gerne have tip

SKAGEN:Politiet graver billedlig talt videre i sandet på Sønderstrand for at finde ud af, hvem der tog toppen af klitten ved Vippefyret. Men weekenden har ikke bragt nogen spor, der får Nordjyllands Politi til at melde yderligere ud i sagen, fortæller vicepolitiinspektør John Henriksen.

Det sker efter en weekend, hvor der har været arbejdet på sagen, og hvor John Henriksen af hensyn til efterforskningen ikke kan være særlig konkret. Men han opfordrer dog folk, der mener at have kendskab til sagen, til at henvende sig til politiet med deres viden. Også selv om man måske sidder med en fornemmelse af, at alle ved det i forvejen - inklusive politiet.

- Vi vil hellere have oplysningerne to gange, så vi selv kan sortere dem fra, hvis det er noget, vi har dobbelt, siger John Henriksen.

Den seneste udmelding fra politiet er, at man meget gerne vil høre mere om en blokvogn med en gummiged, der angiveligt er set i området ved den ødelagte klit på det tidspunkt, den er blevet ødelagt i. Men hvilke konkrete spor og oplysninger, man efterforsker på, kan John Henriksen altså ikke kommentere.